"Торжество исторической справедливости": Токаев о создании Абайской области

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана провел встречу с общественностью Абайской области. В рамках мероприятия Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, почему было решено создать новый регион, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"В этом году, учитывая пожелания людей, я принял решение создать в регионе отдельную область", - сказал Токаев.

Этот шаг, по его словам, позволит оперативно решать социально-экономические проблемы и будет способствовать повышению благосостояния местных жителей.

"Будут созданы условия для поступления инвестиций, открытия новых производств и рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса. Прямое финансирование области будет системно осуществляется из республиканского бюджета. Это решение ознаменовало, по сути, торжество исторической справедливости. В знак особого уважения к великому Абаю вновь созданная область названа его именем", - заявил президент.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочей поездкой в Абайскую область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990399-torzhestvo-istoricheskoy-spravedlivosti-tokaev-rasskazal-o-sozdanii-abayskoy-oblasti/