"Откроет дорогу новому поколению политиков": Токаев об однократном президентстве

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

На встрече с общественностью Абайской области Каксым-Жомарт Токаев рассказал о проводимых в стране реформах, особое внимание он уделил изменениям, которые касаются срока президентских полномочий, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Закрепление конституционной нормы об однократном семилетнем президентском сроке стало еще одной важной для будущего нашего государства инициативой.

Я убежден, это решительный шаг на пути к демократии, который откроет дорогу новому поколению политиков. В целом, все проводимые реформы направлены на всестороннюю модернизацию страны и устойчивое общественное развитие",- считает Токаев.

Напомним, сегодня глава государства прилетел с рабочей поездкой в Абайскую область.

Президент Казахстана провел встречу с общественностью Абайской области. В рамках мероприятия Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, почему было решено создать новый регион.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990422-otkroet-dorogu-novomu-pokoleniyu-politikov-tokaev-ob-odnokratnom-prezidentstve/