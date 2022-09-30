"Энергия атома должна работать на благо людей": Токаев о риске применения ядерного оружия

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления перед общественностью Абайской области высказал позицию Казахстана по текущей международной ситуации, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

"Находясь в самом центре Евразийского материка, хочу еще раз обозначить нашу позицию по текущей международной ситуации. Сегодня в мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение, напряженность достигла самой высокой точки. Политики и эксперты в разных частях планеты серьезно обсуждают риски применения ядерного оружия.

Напомню, что с момента последнего взрыва на Семипалатинском ядерном полигоне прошло почти 33 года. Жители этого региона испытали на себе все тяготы бездумной гонки ядерных вооружений времен Холодной войны. Недавно я говорил об этом с высокой трибуны ООН в Нью-Йорке", - заявил глава государства.

По его словам, атомная энергия должна работать только на благо человечества.

"Энергия атома – это выдающееся достижение человечества, и она должна работать исключительно на благо людей и стран, а не выступать губительным инструментом международной борьбы. Все годы Независимости Казахстан последовательно отстаивает эту позицию.

Наша страна неизменно предлагает конструктивную внешнеполитическую повестку, нацеленную на поиск компромиссных решений, укрепление безопасности и доверия, достижение всеобщего прогресса", - отметил Токаев.

По мнению президента, мировой порядок переживает серьезный кризис.

"Очевидно, что сейчас современный миропорядок переживает мощный кризис, последствия которого могут стать фатальными для всех стран. Выход из него возможен только на основе осознания общей ответственности за будущее человечества, соблюдения устоявшихся принципов международного права, уважения взаимных интересов государств.

К сожалению, сейчас геополитическая напряженность и санкционное противостояние отражаются на культурной сфере", - заключил президент.

Напомним, недавно Токаев выступил на открытии Общих дебатов 77-й сессии Генассамблеи ООН. Он высказался о текущей ситуации в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1990414-energiya-atoma-dolzhna-rabotat-na-blago-lyudey-tokaev-o-riske-primeneniya-yadernogo-oruzhiya/