Россиян разместили в детском лагере в Уральске

Детский лагерь. Фото: uralskweek.kz

Прибывающим в Уральск жителям России не хватает жилья. Некоторые проводят время на вокзалах и улицах, приходят ночевать в кинотеатр. Волонтеры вышли к акимату с предложением открыть детские лагеря, где завершился сезон, передает "Уральская неделя".

Сотрудники детского лагеря "Атамекен" сообщили, что он рассчитан на 100 мест. Все они были сразу заняты. Для размещения россиян администрация поставила двухъярусные кровати в актовом зале.

Присутствующий здесь представитель акимата пояснил, что власти готовятся открыть еще один детский лагерь - "Самал".

Стоимость размещения за сутки - 2 тысячи тенге. В лагере присутствуют представители миграционной полиции и акимата, дежурят стражи порядка.

Сотрудница полиции. Фото: uralskweek.kz

В основном гости находятся тут один-два дня и следуют далее в другие города Казахстана.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Уральска предлагают гражданам соседней страны бесплатное жилье, помогают обустроиться, проводят раздачу еды, а местный кинотеатр и вовсе отдал целый зал под ночлег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989741-rossiyan-razmestili-v-detskom-lagere-v-uralske/