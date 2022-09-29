"Принимают дома незнакомых людей в 2 часа ночи": как помогают россиянам в Актобе

Граница в Актюбинской области. Фото: NUR.KZ

В Актобе волонтеры организовали временный пункт размещения для приезжих из России, где они могут поесть, переночевать и связаться с родными. Неравнодушные люди тоже оказывают помощь, передает "Диапазон".

По словам волонтера Екатерины Голотиной, с момента массового прибытия россиян в Актобе им стараются оказать необходимую помощь. Например, в ЦОН, где люди стоят в очередях, добровольцы завозят воду и еду.

"Помогают неравнодушные люди: кто-то баурсаков, кто-то пирожков нажарит, мы делаем бутерброды, также раздаем еду на вокзале.

Раздавали сим-карты, на них тоже цены взлетели до 7 тысяч тенге. Каждый день ездим на границу. Много людей, которые не могут позволить себе доехать до города. Таксисты стали брать очень дорого. Например, ночью просят до 4 тысяч рублей (32 тыс. тенге) доехать от границы, а было 5 тысяч тенге.

Вчера на границу приехал ПАЗ, пассажирская "ГАЗель" и около 10 владельцев собственных авто. Забирали людей бесплатно. Многие едут в никуда. Они потерянные", - рассказала Екатерина Голотина.

Она отметила, что неравнодушные актюбинцы сами выходят на волонтеров и помогают.

"Огромная благодарность нашим людям! Вчера я везла 4 парней с границы, позвонила женщина и приняла их к себе. В 2 часа ночи, незнакомых людей! Она нажарила баурсаки, чаем их напоила", - поделилась волонтер.

28 сентября было открыто временное пристанище для 40-50 человек. Одна из участниц движения отдала три небольшие офисные комнаты. Там навели порядок, завезли матрасы и раскладушки, чайники.

Ведь не все сразу находят жилье, а так люди хоть смогут перевести дух, отдохнуть и переночевать. Информацию о размещении можно узнать по телефону: 8 707 883 97 77.

Напомним, в Уральске приезжим из России тоже предлагают бесплатное жилье, помогают обустроиться, проводят раздачу еды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990188-prinimayut-doma-neznakomyh-lyudey-v-2-chasa-nochi-kak-pomogayut-rossiyanam-v-aktobe/