Горячий чай и баурсаки: что происходит в Павлодаре из-за наплыва россиян

ЦОН. Фото: NUR.KZ

Число россиян, которые обращаются в павлодарский ЦОН за оформлением ИИН, резко возросло с 21 сентября. Пик пришелся на понедельник. Между тем, чтобы не доставлять неудобств жителям региона, для иностранцев увеличили количество сотрудников. Здесь же организовали для приезжих горячий чай и баурсаки, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации замдиректора филиала НАО "Правительство для граждан", в Павлодаре наплыв иностранцев из России начался после 21 сентября. За оформлением ИИН обращаются, чтобы открыть текущие счета на случай трудоустройства.

ЦОН. Фото: NUR.KZ

"На сегодня, чтобы этот поток населения нам разрулить, мы усилили работу в третьем отделе на Павлова, 48, где у нас принято решение разграничить поток услугополучателей.

Дополнительно открыли 7 рабочих столов, которые обслуживают только именно нерезидентов. Если смотреть по статистике, с 21 по 26 сентября у нас поступила 931 заявка, и только за 26 сентября было принято 508 заявок. В приоритете у нас сейчас, конечно, граждане Казахстана", - сообщила заместитель директора НАО "Правительство для граждан" по Павлодарской области Арай Камарова.

ЦОН. Фото: NUR.KZ

В ЦОНе для россиян организовали горячий чай и баурсаки. Стол установили прямо на входе.

Отметим, что через границу с РФ в Павлодарской области меньше чем за неделю въехали 13 тысяч россиян, из них 8 тысяч - не покинули пределы Казахстана.

ЦОН. Фото: NUR.KZ

В связи с наплывом иностранцев усилили работу и в миграционной службе. В полиции сообщили, если в обычные дни обслуживали по 10-15 приезжих, то сейчас их число достигает 80 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990076-goryachiy-chay-i-baursaki-chto-proishodit-v-pavlodare-iz-za-naplyva-rossiyan/