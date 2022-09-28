Горячий чай и баурсаки: что происходит в Павлодаре из-за наплыва россиян
Опубликовано:
Число россиян, которые обращаются в павлодарский ЦОН за оформлением ИИН, резко возросло с 21 сентября. Пик пришелся на понедельник. Между тем, чтобы не доставлять неудобств жителям региона, для иностранцев увеличили количество сотрудников. Здесь же организовали для приезжих горячий чай и баурсаки, передает корреспондент NUR.KZ.
По информации замдиректора филиала НАО "Правительство для граждан", в Павлодаре наплыв иностранцев из России начался после 21 сентября. За оформлением ИИН обращаются, чтобы открыть текущие счета на случай трудоустройства.
"На сегодня, чтобы этот поток населения нам разрулить, мы усилили работу в третьем отделе на Павлова, 48, где у нас принято решение разграничить поток услугополучателей.
Дополнительно открыли 7 рабочих столов, которые обслуживают только именно нерезидентов. Если смотреть по статистике, с 21 по 26 сентября у нас поступила 931 заявка, и только за 26 сентября было принято 508 заявок. В приоритете у нас сейчас, конечно, граждане Казахстана", - сообщила заместитель директора НАО "Правительство для граждан" по Павлодарской области Арай Камарова.
В ЦОНе для россиян организовали горячий чай и баурсаки. Стол установили прямо на входе.
Отметим, что через границу с РФ в Павлодарской области меньше чем за неделю въехали 13 тысяч россиян, из них 8 тысяч - не покинули пределы Казахстана.
В связи с наплывом иностранцев усилили работу и в миграционной службе. В полиции сообщили, если в обычные дни обслуживали по 10-15 приезжих, то сейчас их число достигает 80 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990076-goryachiy-chay-i-baursaki-chto-proishodit-v-pavlodare-iz-za-naplyva-rossiyan/