Как будут поступать с россиянами, которые нарушат законы Казахстана, рассказали в МВД

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах мажилиса заявил, что из России в основном едут законопослушные граждане, передает корреспондент NUR.KZ.

Кожаев сообщил, что с момента начала мобилизации в России в Казахстан въехало порядка 100 тысяч россиян. При этом, по его словам, 65% из них уже выехали в третьи страны.

"64 с лишним тысяч, если мне память не изменяет, на вчерашний день уже выехали из нашей страны. На сегодня ни одного преступления или правонарушения въехавшими не совершено. В основном въезжают законопослушные граждане, пока имеют ресурсы на проживание", – добавил он.

При этом вице-министр отметил, что перед законом все едины.

"В случае совершения ими правонарушения, конечно, будут приниматься меры такие же, как и к обычным гражданам. Законы для всех едины: если они нарушат миграционное законодательство, значит они будут выдворены из страны, если совершат уголовное правонарушение – будут привлечены к уголовной ответственности", – отметил вице-министр.

Ранее о трудоустройстве переехавших в Казахстан россиян высказался министр нацэкономики Алибек Куантыров. Он рассказал, кому будут отдавать предпочтение при устройстве на работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990027-kak-budut-postupat-s-rossiyanami-kotorye-narushat-zakony-kazahstana-rasskazali-v-mvd/