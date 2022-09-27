"Готовы развернуть палаточные городки": акимат Алматы – о прибытии россиян

Россияне. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель акима Алматы Арман Крыкбаев во время прокомментировал ситуацию вокруг приезда россиян в Казахстан. По его словам, с начала мобилизации в соседней стране в Алматы прибыло уже более 5 тысяч человек, однако подавляющее большинство из них уже выехали, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам замакима, с начала мобилизации в России в Алматы прибыло 5066 граждан РФ, из них 4172 уже уехали. Отмечается, что проблем с размещением гостей нет, но при необходимости акимат готов развернуть палаточный городок.

"Мы провели мониторинг наших хостелов: если за этот период к их услугам обратились более 2000 российских граждан, то имеющийся запас свободных мест в хостелах превышает 1000 койко-мест. Поэтому вопросов с размещением прибывающих граждан в нашем городе нет.

В случае необходимости город имеет все возможности найти дополнительные помещения – они уже обозначены. Если будет необходимость, мы можем развернуть палаточные городки. Но уверены, что до этого не дойдет", — сообщил Крыкбаев.

По его словам, в Алматы для обращения граждан РФ и других лиц открыты круглосуточные горячие линии – 1308, а также городской номер +7 (727) 338-33-88. По линии миграции Департаментом полиции также открыты горячие линии по номерам +7 (727) 254-43-17, +7 (727) 254-46-97, а также колл-центр "Правительства для граждан" 1414.

Также отмечается, что в усиленном режиме работает ЦОН в Жетысуском районе по адресу: микрорайон Кулагер, улица Серикова, 6А.

Крыкбаев сообщил, что за это время к услугам ЦОН в Алматы обратились более 2000 российских граждан, однако отмечается некий спад.

Кроме того, замакима заявил, что были проведены проверки объявлений на электронных площадках по аренде квартир, которые показали, что цены на съем жилья находятся примерно на том уровне, на котором они были до объявления мобилизации в России.

Ранее мы рассказывали о том, как проходит получение ИИН в ЦОНе Алматы россиянами, а сами граждане соседней страны поделились своими мыслями о текущей ситуации на родине и о том, как их приняли в южном мегаполисе Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989881-gotovy-razvernut-palatochnye-gorodki-zamakima-almaty-prokommentiroval-priezd-rossiyan/