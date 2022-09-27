Перемены Шымкента в статусе города республиканского значения перечислил Токаев

Город. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Шымкента отметил положительные изменения, произошедшие здесь с того момента, как мегаполис получил статус города республиканского значения. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

По словам президента, с момента получения Шымкентом статуса города республиканского значения произошло немало позитивных изменений.

В частности, на развитие города выделено 170 миллиардов тенге. Кроме того, привлечены инвестиции на сумму более 1,5 трлн тенге.

Также президент отметил, что городской бюджет вырос в 4 раза, промышленное производство увеличилось на 65 процентов. Введено в строй более 2,5 млн квадратных метров жилья.

Напомним, что также во время встречи Токаев поручил пересмотреть генеральный план мегаполиса.

Кроме того, обращаясь к общественности Шымкента глава государства высказался об отношениях с Россией, Китаем, Турцией и другими странами и объяснил нейтральную позицию Казахстана во внешней политике.

Также глава государства вспомнил случай, когда жители мегаполиса спасли флаг нашей страны во время ЧП на стадионе и поблагодарил шымкентцев за патриотизм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989882-peremeny-shymkenta-v-statuse-goroda-respublikanskogo-znacheniya-perechislil-tokaev/