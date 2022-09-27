"Подлинный патриотизм": Токаев поблагодарил шымкентцев, спасших флаг Казахстана

Спасение флага. Кадр из видео: tiktok.com/@ernar_ahmetjan

Выступая перед общественностью Шымкента, глава государства вспомнил случай, когда жители мегаполиса спасли флаг нашей страны во время ЧП на стадионе, сообщается в официальном Тelegram-канале пресс-службы президента.

"Вся страна помнит, как во время футбольного матча на стадионе крыша спорткомплекса обрушилась на флагшток. И в это время, несмотря на опасность, местные жители достали из-под завала знамя Казахстана. Именно в таких поступках проявляется подлинный патриотизм. Нет смысла в громких словах. Те, кто выходят на площади и выступают со лживыми лозунги, я думаю, не имеют ничего общего с настоящим патриотизмом", — заявил Токаев.

Он поблагодарил тех жителей Шымкента, которые спасли флаг Казахстана во время того ЧП.

"Ребята, которые подняли наш флаг, не дав ему упасть на землю, сегодня среди нас. Их патриотизм должен стать примером для молодежи. В связи с этим хочу объявить Благодарность Абулхаиру Даулетову, Бекмурату Караеву и Нуркену Намазу", — сказал президент.

В мае текущего года на стадионе в Шымкенте обрушилась крыша спорткомплекса. Очевидцы сняли на видео и выложили в TikTok как жители Шымкента, которые находились на футбольном матче доставали флаг Казахстана из-под завалов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989861-podlinnyy-patriotizm-tokaev-poblagodaril-shymkenttsev-spasshih-flag-kazahstana/