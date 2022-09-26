Будут ли вводить ограничения на работу для россиян в Казахстане, ответила Дуйсенова

Тамара Дуйсенова. Фото: primeminister.kz

Министр труда и соцзащиты населения РК Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК рассказала, угрожает ли наплыв россиян рынку труда Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Дуйсенова заверила, что ее ведомство обладает точной информацией о том, какое количество трудоспособных граждан въехало в Казахстан.

"Перед брифингом я получила еще одну сводку: около 262 тысяч человек уже прибыли в Казахстан с начала года из России. Из них 6 518 человек - это лица, которые написали в цели въезда работу.

Хотела бы обратить внимание, что у нас 8,7 миллиона занятых граждан, в этом году мы дали квоту на 28 тысяч иностранных работников, но на сегодня только 15 тысячам дали разрешение.

В отношении лиц, которые проживают на территориях стран, которые вошли в договор ЕАЭС, мы квоту не имеем, и граждане Казахстана могут туда поехать работать без разрешения и граждане этих стран могут приехать к нам на работу без разрешения", - заявила она.

Министр отметила, что за лицами, которые прибывают в РК для работы, ведется контроль, для этого имеются соответствующие информационные системы.

"Бояться того, что они на сегодня могу сильно повлиять на нашу национальный рынок труда, не стоит. На сегодня, с учетом тех данных, которые мы имеем, большого влияния на рынок труда нет.

Но в договоре ЕАЭС предусмотрены еще и ограничительные меры. Если такое большое количество наплыва будет и если это будет влиять на нашу нацбезопасность, в этом случае, конечно, мы будем принимать соответствующие ограничительные меры в рамках договора ЕАЭС", - резюмировала министр.

Напомним, после объявления в России частичной мобилизации на казахстанско-российской границе образовались километровые очереди из желающих въехать в Казахстан граждан.

Сегодня в восьми регионах страны открылись усиленные ЦОНы, которые будут принимать только иностранцев.

Между тем в комитете миграции МВД предложили внести изменения в правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на проживание в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989651-boyatsya-ne-stoit-duysenova-o-riskah-dlya-rynka-truda-kazahstana-iz-za-rossiyskih-migrantov/