Мужчина пропал во время лесного пожара в Костанайской области

Валерий Головач. Фото: t.me/qumash_kz

В социальных сетях появилось сообщение о том, что во время лесного пожара пропал 56-летний житель села Аманкарагай Валерий Головач. Информацию прокомментировали в ДП Костанайской области.

"На фото 56-летний Валерий Головач. Он жил в Аманкарагае напротив того самого 86-летнего пенсионера, который, по словам соседей, отказался покидать свой дом и погиб в пожаре.

Где сейчас Валерий и жив ли он, неизвестно. Когда шла эвакуация (вечером 3 сентября), он позвонил матери и сказал, что закроет дом и выедет. С тех пор от него нет вестей", - говорится в сообщении Qumash.

ДП Костанайской области в своем официальном Telegram-канале пояснил, что во время лесного пожара в Аулиекольском районе в полицию поступило восемь сообщений о без вести пропавших.

"Семь человек были найдены сразу. Поиски 56-летнего жителя села Аманкарагай ведутся по настоящее время. Начато досудебное расследование по факту безвестного исчезновения. Выдвинуто несколько версий", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что 86-летний пенсионер погиб при пожаре в Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986866-muzhchina-propal-vo-vremya-lesnogo-pozhara-v-kostanayskoy-oblasti/