Вечер памяти Юрия Шатунова устроили жители Актау (видео)

Фото: Lada.kz/Тамара Растегаева

Накануне, 3 июля, жители Актау устроили вечер памяти советского и российского певца Юрия Шатунова - более двух сотен горожан собрались на набережной города.

Как пишет издание Lada.kz, вечер прошел на набережной 14 микрорайона, напротив ТЦ "Астана".

Почтить память ушедшего артиста собрались несколько сотен человек. Горожане приходили целыми семьями и пели песни кумира. Многие танцевали и делились воспоминаниями, как жили и влюблялись под творчество Юрия Шатунова.

"Люди пришли вспомнить такого хорошего певца добрыми словами. Даже несмотря на то, что его сейчас с нами нет, но он все равно живет в наших сердцах и душах. Здесь собрались и стар, и млад, все три поколения здесь собрались, чтобы почтить его память", - рассказал один из активистов Анатолий Чебаков.

На постамент с фотографиями певцы актаусцы принесли белые розы.

Отмечается, что это не единственное мероприятие в честь российского исполнителя. Сейчас горожане ожидают разрешение акимата, чтобы официально провести еще один вечер в память о Шатунове.

Напомним, советского и российского певца Юрия Шатунова не стало 23 июня. Артисту было 48 лет.

Юрий умер от обширного инфаркта. Последние минуты его жизни попали на видео.

Скорбь о безвременно ушедшем певце высказали не только его российские коллеги, но и казахстанские звезды.

Тело певца кремировали. Половину его праха захоронили на Троекуровском кладбище в Москве, а вторую отправили за границу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976759-vecher-pamyati-yuriya-shatunova-ustroili-zhiteli-aktau/