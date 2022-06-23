Скончался певец Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

Скончался известный советский и российский певец Юрий Шатунов, солист группы "Ласковый май". Причиной его смерти стал острый обширный инфаркт.

О смерти 48-летнего Юрия Шатунова сообщает "РИА Новости".

Telegram-канал "112" рассказал, что накануне певец отдыхал со своим менеджером в Подмосковье. Ему стало плохо, медики приехали на вызов, но довезти до больницы музыканта не успели, он скончался в машине "скорой помощи".

Юрий Васильевич Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. В возрасте трех лет пережил развод родителей, а позже попал в детский дом. В октябре 1986 года познакомился с руководителем кружка Сергеем Кузнецовым, благодаря которому была создана группа "Ласковый май".

Шатунов стал широко известен как солист группы. Является исполнителем таких хитов, как "Белые розы", "Лето", "Детство", "Пусть будет ночь", "Не бойся", "Седая ночь", "Майский вечер", "Ну, что же ты…", "Тающий снег".

Группа "Ласковый май" имела огромный успех, ее песни популярны до сих пор. Распалась в 1991 году после ухода из нее Шатунова.

Музыкант с 2007 года состоял в браке со Светланой Шатуновой, у пары родились сын Дэннис и дочь Эстелла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1975393-skonchalsya-pevets-yuriy-shatunov/