Юрия Шатунова кремировали. В последний путь его проводили члены семьи (фото, видео)

Семья Юрия Шатунова. Фото: starhit.ru

Сегодня, 27 июня, умершего российского певца Юрия Шатунова кремировали в Москве. Половина его праха будет захоронена на Троекуровском кладбище, вторая отправится за границу.

Как пишет издание Starhit, на церемонии прощания присутствовали супруга и дети Шатунова. Церемония проходила в закрытом режиме на Троекуровском кладбище в Москве.

Также попрощаться с культовым артистом 90-х пришли Николай Басков и Игорь Крутой.

После церемонии тело Шатунова кремировали. Согласно его последней воле, прах был разделен на две части. Одну из них захоронят на Троекуровском кладбище, вторую - в Германии, где певец долгое время жил вместе с членами семьи.

Напомним, что о смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Известному певцу было 48 лет. Позже в Сети появились кадры, на которых запечатлены последние минуты жизни артиста.

Сотни людей пришли проститься с Юрием Шатуновым в Москве. Один из поклонников, пожелавший остаться инкогнито, прислал целый грузовик роз.

Также сегодня акимат Петропавловска запретил проведение флэшмоба в честь Шатунова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1975897-yuriya-shatunova-kremirovali-v-posledniy-put-ego-provodili-chleny-semi-foto-video/