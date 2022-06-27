Юрия Шатунова кремировали. В последний путь его проводили члены семьи (фото, видео)
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Сегодня, 27 июня, умершего российского певца Юрия Шатунова кремировали в Москве. Половина его праха будет захоронена на Троекуровском кладбище, вторая отправится за границу.
Как пишет издание Starhit, на церемонии прощания присутствовали супруга и дети Шатунова. Церемония проходила в закрытом режиме на Троекуровском кладбище в Москве.
Также попрощаться с культовым артистом 90-х пришли Николай Басков и Игорь Крутой.
После церемонии тело Шатунова кремировали. Согласно его последней воле, прах был разделен на две части. Одну из них захоронят на Троекуровском кладбище, вторую - в Германии, где певец долгое время жил вместе с членами семьи.
Напомним, что о смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Известному певцу было 48 лет. Позже в Сети появились кадры, на которых запечатлены последние минуты жизни артиста.
Сотни людей пришли проститься с Юрием Шатуновым в Москве. Один из поклонников, пожелавший остаться инкогнито, прислал целый грузовик роз.
Также сегодня акимат Петропавловска запретил проведение флэшмоба в честь Шатунова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1975897-yuriya-shatunova-kremirovali-v-posledniy-put-ego-provodili-chleny-semi-foto-video/