Последние минуты жизни Юрия Шатунова попали на видео

Юрий Шатунов. Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

Последние минуты жизни Юрия Шатунова, которому стало плохо во время отдыха в Подмосковье, попали на видео, снятое камерами видеонаблюдения в медучреждении.

Причиной смерти легендарного артиста стал обширный инфаркт. Ранее СМИ рассказали, что певец отдыхал со своим менеджером, когда ему внезапно стало плохо. Медики не успели ему помочь.

Telegram-канал Shot опубликовал кадры с камер видеонаблюдения.

"На этих кадрах последние минуты жизни Шатунова. Друзья Юры заводят его в больницу в селе Растуново. Там они пробудут около 10 минут. Певца пересадят в скорую и отправят в домодедовскою больницу. Это примерно 20 минут езды. По дороге у легенды российской эстрады остановится сердце", - говорится в сообщении канала.

На странице артиста в Instagram сообщили, где будет проходить прощание с ним.

"Прощание с Юрием Шатуновым состоится 26 июня с 10.00 до 15.00 в помещении Прощального зала Троекуровского кладбища", - говорится в сообщении.

За последние два месяца Шатунов выступил на 16 концертах, последний из них состоялся на днях, пишет "СтарХит". На осень у артиста был запланировал большой тур по Сибири.

Директор певца сообщил, что супруга и дети Юрия уже отправились в Москву, где и будет похоронен Шатунов.

Ранее мы писали, как звезды Казахстана и России скорбят по Юрию Шатунову.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1975488-poslednie-minuty-zhizni-yuriya-shatunova-popali-na-video/