"Спасибо за детство": звезды Казахстана и России скорбят по Юрию Шатунову

Юрий Шатунов. Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

Казахстанский и российский шоу-бизнес оказался шокирован внезапной смертью 48-летнего солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова. Знаменитости выразили свою скорбь и отметили, что артист олицетворял собой целую эпоху для многих людей, напоминая о детстве, передает NUR.KZ.

О смерти Юрия Шатунова, скончавшегося от обширного инфаркта, стало известно накануне, 23 июня.

"Я не нахожу слов. Думал, что мы еще не раз будем выступать на одной сцене. Покойтесь с миром, легендарный дядя Юра. Спасибо за "детство", - написал в своем Instagram Димаш Кудайберген.

"Как же несправедливо, такой молодой Юра, целая эпоха, наше детство и юность. Царствие небесное. Соболезнование близким и родным!" - выразила скорбь Наташа Королева.

`"Когда мне было 15 лет, я впервые попал на концерт группы "Ласковый май" в "Олимпийский". И с тех самых пор с большим удовольствием слушал их песни. Они из детского дома города Оренбурга, мои земляки, а песни их - это моя беззаботная юность. Работая в музыкальной индустрии, я так и не смог, к сожалению, лично познакомиться с Юрой. Хотя заочно мы друг друга знали и передавали приветы. От Юры я получал плакаты с автографом для меня и приглашения на свои концерты.

Когда они работали на наших концертах, я был всегда в отъездах. Так на них и не попал. Был только раз, несколько лет назад, на "Дискотеке 90-х" в "Олимпийском", где мы отрывались и прыгали, как в детстве, под его хиты! Очень жаль, что сегодня не стало Юры Шатунова, кумира моего детства, светлого и талантливого человека. Покойся с миром!" - выразил эмоции Арман Давлетяров.

"Юра Шатунов! Нет, не верится в это! Один из немногих артистов, кто меня невероятно удивил, поверьте, очень редко встретишь в среде шоу-бизнеса таких добрых и искренних людей! Который познал невероятный успех самой большой страны мира на карте, у которого поклонники по всему миру и который пронес свою добрую энергию и в наши времена!

Еще в этом году в январе я с ним разговаривал про жизнь, про справедливость и ее частичное отсутствие в сегодняшнем дне! Так сложилось, что мы часто с ним созванивались в последний год, общение завязалось во время подготовки к моему творческому вечеру на "Новой волне". И после мы частенько связывались по видеосвязи! Каждый разговор по часу, а то и больше! Он рассказывал о своей жизни, показывал семью!

Я тогда отметил его трепетное отношение к семье, как он мудро подходил к воспитанию своих детей, как вкрадчиво и по-отцовски с ними разговаривал! Как заботился о будущем! Показывал свою новую музыку, которую он пишет как аранжировщик! Студию, микрофоны. Много человеческого отношения было!

Он очень переживал, его добила вся та история, связанная с судами, я прям это чувствую, понимаю! Юра, ты меня поддерживал в моей непростой ситуации по-человечески, по-братски, даже удивительно, что так сложилось! Говорил мне: "Звони всегда, когда будет хреновое настроение или наоборот, неважно, день или ночь"! Он мало с кем дружил именно из шоу-бизнеса (он мне об этом говорил), нравы были ему не очень близки, где-то я его понимаю, ибо ценности схожи! Легенда", - написал Дима Билан.

"Я в таком шоке, что представить сложно. Мы были знакомы больше 30 лет. Юре было 15, мне 18, когда мы все познакомились. Тогда это был пик популярности "Ласкового мая". И вот, последние годы мы активно созванивались, переписывались. У Юры были постоянные суды, нервы, гастроли. Мы говорили часами по ночам о жизни, несправедливости и детстве. Добрый, справедливый, талантливый, наша эпоха! Господи, Юрка. Как так. Да что же это такое. Не могу поверить. Ты всегда в моей памяти, дорогой", - оставила пост на своей странице Лера Кудрявцева.

"Так грустно, когда уходят молодые, талантливые и светлые люди. Так грустно, когда те, кто им портил жизнь, остаются жить-поживать и добра наживать. Нет справедливости в жизни, по крайней мере, на наш человеческий взгляд. Нам будет очень тебя не хватать, Юра", - оставила сообщение в Instagram Анфиса Чехова.

Анфиса Чехова и Юрий Шатунов. Фото: instagram.com/achekhova

"Как несправедливо рано! Соболезнования родным и близким! Твои песни всегда будут с нами", - присоединился к соболезнованиям Максим Галкин.

Юрий Шатунов. Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Юрий Шатунов. Светлая память", - написала Кристина Орбакайте.

Юрий Шатунов. Фото: instagram.com/orbakaite_k

"Ну как так? Скорбим", - лаконично высказалась Анна Семенович.

Юрий Шатунов. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1975473-spasibo-za-detstvo-zvezdy-kazahstana-i-rossii-skorbyat-po-yuriyu-shatunovu/