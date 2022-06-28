"Не было обсуждения": глава Минфина о снижении пенсионного возраста в Казахстане

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Глава Министерства финансов в кулуарах кабмина высказался о снижении пенсионного возраста некоторым категориям казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев заверил журналистов, что такой вопрос пока не обсуждался.

"Я вас еще раз заверяю, в правительстве этот вопрос не обсуждался. Есть закон, мы этот закон выполняем. Ежегодно мы выделяем 2,2 триллиона тенге из республиканского бюджета по пенсионным выплатам. Любое изменение требует глубоких расчетов и предметного обсуждения. Предложения не было. Не было обсуждения, есть закон", – сказал он.

При этом, он заявил, что в Казахстане живет "молодая нация".

"У Минтруда есть много хороших программ, в том числе "Серебряный возраст", на эти программы выделяются определенные средства, поэтому пока по действующим программам работаем и по действующим законом живем", – резюмировал Жамаубаев.

Напомним, что министр труда Тамара Дуйсенова отмечала, что снижение пенсионного возраста может привести к уменьшению пенсии.

При этом ранее в Казахстане распространялась информация о том, что с января 2023 года пенсионный возраст для женщин якобы снизится до 58 лет. В Министерстве труда и социальной защиты населения опровергли эти данные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975959-ne-bylo-obsuzhdeniya-glava-minfina-o-vozmozhnosti-snizheniya-pensionnogo-vozrasta/