Пенсионные активы в частных компаниях показывают убытки в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Некоторые казахстанцы использовали часть своих пенсионных накоплений для инвестиций. В этом случае их деньгами распоряжаются частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП). Каких результатов они добились в 2022 году, узнали журналисты NUR.KZ.

Весна 2022 года выдалась неудачной для инвестиционной деятельности как Нацбанка РК, управляющего пенсионными активами ЕНПФ, так и для частных компаний, которым доверили свои деньги казахстанцы.

Недавно стало известно, что ЕНПФ несет убытки третий месяц подряд: только в мае они составили порядка 154,1 млрд тенге.

А согласно обзору инвестиционной деятельности УИП, они также понесли финансовые потери.

Сколько денег потеряно на инвестициях

На текущий момент в стране действуют четыре частных компании, которые являются управляющими инвестиционным портфелем:

Jusan Invest - 3 942,36 млн тенге в управлении;

в управлении; Halyk Global Markets - 2 472,79 млн тенге ;

; BCC Invest - 1 411 302 720 тенге ;

; Сентрас Секьюритиз - 896,76 млн тенге.

Как показывают последние данные, все четыре компании понесли инвестиционные убытки в мае. Так, например, доходность пенсионных активов под управлением Halyk Global Markets с начала 2022 года составила минус 3,73%. В денежном эквиваленте убытки равны 100,96 млн тенге.

Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд

BCC Invest по состоянию на первое июня текущего года также показывает убытки. Денежные потери с начала 2022 года равны 58,86 млн тенге, доходность пенсионных активов составила минус 3,53%.

Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд

УИП «Сентрас Секьюритиз», обладающий наименьшим объемом пенсионных активов на 1 июня 2022 года, также показывает некоторые финансовые потери в результате инвестиционной деятельности. С начала текущего года доходность активов составила минус 4,88%. В денежном эквиваленте потери достигли 46,46 млн тенге.

Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд

Jusan Invest был единственным управляющим, который в майском обзоре инвестиционной деятельности показал стабильный доход. Но по состоянию на первое июня 2022 года и этот УИП понес некоторые убытки.

Так, доходность пенсионных активов составила минус 1,1%. За текущий год размер убытков достиг 68,8 млн тенге.

Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд

Стоит отметить, что, несмотря на неудачную весну, все УИП показывают стабильный рост инвестиционного дохода, а общий объем средств, находящихся в доверительном управлении, только увеличивается.

Однако, даже в случае больших финансовых потерь, вкладчикам переживать по поводу сохранности своих сбережений не стоит. Деньги, которые переданы в управление частным компаниям, находятся под защитой, а сами УИП гарантируют их сохранность и, в случае неудачных инвестиций, по закону они обязаны возместить убытки за свой счет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1975554-pensionnye-aktivy-v-chastnyh-kompaniyah-pokazyvayut-ubytki-v-kazahstane/