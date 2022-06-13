Информацию о снижении пенсионного возраста для женщин с 2023 года опровергли в Минтруда

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В Казахстане распространились сообщения о том, что с января 2023 года пенсионный возраст для женщин якобы снизится до 58 лет. Представители Министерства труда и соцзащиты населения на официальном сайте ведомства опровергли эту информацию.

В министерстве объяснили, почему установленный пенсионный возраст не планируют снижать.

Отмечается, что установленный законодательно возраст выхода женщин на пенсию – 60,5 лет – основан на результатах исследований и долгосрочных актуарных прогнозах (расчеты тарифных ставок страхования), проведенных международными и отечественными экспертами.

Он также соответствует международной практике и складывающейся экономической и демографической ситуации в мире.

"Утвержденный возраст обусловлен необходимостью формирования адекватных пенсионных выплат после выхода казахстанок на заслуженный отдых, с учетом базовой и солидарной пенсий и выплат из Единого накопительного пенсионного фонда", – сообщили представители Минтруда и соцзащиты населения.

В ведомстве подчеркнули, что для казахстанцев, которые не имеют солидарного стажа и не участвуют в накопительной пенсионной системе, ранний выход на пенсию в возрасте 50+ не обеспечит достойных выплат.

"Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством, гражданам предоставляется право раннего выхода на пенсию. Так, при достаточности пенсионных накоплений в ЕНПФ, по достижении возраста 55 лет (мужчины) и 52,5 лет (женщины), казахстанцы могут оформить пенсионный аннуитет (право на пенсионные выплаты из пенсионных накоплений до наступления пенсионного возраста)", – добавили в пресс-службе министерства.

Представители ведомства призвали казахстанцев не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.

"Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", – подчеркнули в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973885-informatsiyu-o-snizhenii-pensionnogo-vozrasta-dlya-zhenschin-s-2023-goda-oprovergli-v-mintruda/