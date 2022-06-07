Тугжанов: Неправильно отказываться от срочной службы в армии

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Вице-премьер-министр по социальным вопросам Ералы Тугжанов в кулуарах кабмина высказался о гибели солдат в казахстанской армии в мирное время, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у Ералы Тугжанова, почему в армии в мирное время гибнут молодые казахстанцы, а также спросили, не пришло ли время реформировать армию и отказаться от срочного призыва, оставив контрактную службу.

"Я думаю, что неправильно отказываться от срочной службы. Молодые люди должны проходить воинскую службу. Другой вопрос – все заинтересованные госорганы, в первую очередь Министерство обороны, обязаны обеспечить безопасность всех этих ребят", – заявил в ответ Ералы Тугжанов.

Он сообщил, что служил в армии, в воинской части 25717 в Отаре.

"Разные были ситуации, была и гибель солдат. Тогда было всеобщее обязательство, сегодня такого обязательства нет. Сейчас весь охват составляет всего 35 тысяч, ежегодно мы направляем на уровне 35 тысяч детей на службу. У меня маленькие дети, дочери, они не служили в армии", – резюмировал Тугжанов.

Напомним, 23 апреля стало известно о смерти солдата-срочника Алибека Калбая в поселке Гвардейский Жамбылской области.

Замначальника Генштаба ВС РК Серик Бурамбаев после этого заявил, что разобраться и привлечь к ответственности виновных – это дело чести. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье погибшего и поручил найти виновных в смерти Алибека Калбая.

Позже были озвучены подробности по делу о гибели молодого человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972970-tugzhanov-nepravilno-otkazyvatsya-ot-srochnoy-sluzhby-v-armii/