Токаев выразил соболезнования родным умершего в Жамбылской области солдата-срочника

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким солдата, погибшего на днях в Жамбылской области, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "Борт №1".

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой – гибелью солдата Алибека Саламатулы Калбая в воинской части поселка Гвардейский Жамбылской области.

Президент считает недопустимой гибель военнослужащих в мирное время. Родители не должны переживать за своих сыновей, которые служат в армии. Государство обязано нести ответственность за их жизнь и безопасность", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что президент поручил Генеральной прокуратуре, Министерству обороны и другим компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование и установить истинные причины произошедшего.

Напомним, что 22 апреля в поселке Гвардейский в Жамбылской области умер рядовой срочной службы. Отмечается, что молодой человек был призван на воинскую службу только этой весной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1966653-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-umershego-v-zhambylskoy-oblasti-soldata-srochnika/