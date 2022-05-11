Смерть солдата-срочника на юге Казахстана: озвучены новые подробности

Алибек Калбай. Фото: inaktau.kz

Заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов в кулуарах мажилиса высказался по поводу дела погибшего в Жамбылской области солдата-срочника Алибека Калбая, передает корреспондент NUR.KZ.

Султан Камалетдинов подтвердил, что в смерти солдата-срочника из Мангистау подозревается другой призывник.

"Подозреваемый – такой же парень, который недавно пришел на службу. Я сейчас не могу ответить, какие у них были взаимоотношения. Тем более они из западных регионов. Один из Атырауской области, другой – из Мангистауской области", – сказал замминистра.

Камалетдинов подчеркнул, что в Минобороны принимаются меры по недопущению неуставных отношений в рядах Вооруженных сил.

"В Вооруженных силах очень много различных мероприятий проводится, как организационных, так и технических. Осуществляется постоянный контроль. У нас введены в каждой части психологи, которые ведут за ними наблюдение психологическое.

В воинских подразделениях постоянно осуществляется контроль командирами различных степеней. Введена такая практика, как "Жауынгер досы" – когда один товарищ отвечает за другого. Технически мы сейчас осуществляем видеонаблюдение в казармах, расположениях, местах, где личный состав находится, остается под контролем", – заверил спикер.

Кроме того, как отметил вице-министр, ведется воспитательная работа с личным составом.

"Если молодого человека в течение 18 лет воспитывали в семье, то за один год, вы извините, мы его не воспитаем. Наша главная задача – дать ему азы воинской профессии, чтобы он научился защищать родину. Его воспитывали в детском саду, в школе, и, самое главное, в семье", – заявил Султан Камалетдинов.

Напомним, что о смерти солдата-срочника в поселке Гвардейский Жамбылской области стало известно 23 апреля.

Замначальника Генштаба ВС РК Серик Бурамбаев после этого заявил, что разобраться и привлечь к ответственности виновных – это дело чести. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье погибшего и поручил найти виновных в смерти Алибека Калбая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968760-smert-soldata-srochnika-na-yuge-kazahstana-ozvucheny-novye-podrobnosti/