Солдат-срочник скончался в военном госпитале на юге Казахстана

Иллюстративное фото: pexels.com

В поселке Гвардейский, что расположен в Жамбылской области, умер рядовой срочной службы. Об этом сообщает Министерство обороны Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

"22 апреля 2022 года в Военном госпитале пгт. Гвардейский скончался рядовой срочной службы Калбай Алибек Саламатулы.

Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание", – говорится в сообщении Минобороны.

Молодой человек был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области.

В министерстве отметили, что по факту смерти солдата начата проверка.

"Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким Калбай Алибека Саламатулы", – добавили в МО РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1966456-soldat-srochnik-skonchalsya-v-voennom-gospitale-na-yuge-kazahstana/