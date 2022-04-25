Минобороны Казахстана о смерти солдата-срочника: Мы скрывать ничего не собираемся

Алибек Калбай. Фото: inaktau.kz

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК - начальник департамента воспитательной и идеологической работы, генерал-майор Серик Бурамбаев высказался о смерти рядового срочной службы Алибека Калбая, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Он напомнил, что 22 апреля в военном госпитале поселка Гвардейский в Жамбылской области скончался рядовой срочной службы Алибек Калбай.

"Ему стало плохо во время построения личного состава, которое состоялось накануне, где он потерял сознание. После проведенных реанимационных мероприятий вернуть к жизни солдата не представилось возможным", - отметил Серик Бурамбаев.

Он подчеркнул, что руководство Минобороны понимает горе родных и близких, и выражает глубокое сочувствие.

По его словам, общественность непременно должна знать правду об обстоятельствах гибели рядового.

Сейчас специально созданная следственно-оперативная группа в рамках уголовного дела рассматривает все версии произошедшего. Необходимые экспертизы изъяты.

"Следует отметить, что по официальному заключению правоохранительных органов при осмотре места происшествия, а также при проведении судебно-медицинских экспертиз прижизненных травм и гематом в ходе вскрытия не обнаружено.

Имеющиеся сейчас изменения кожных покровов связаны с проведением судмедэкспертизы и посмертными биологическими процессами.

Поверьте, мы сами заинтересованы в объективном расследовании, потому что командиры всех степеней несут не только юридическую, но и моральную ответственность перед родителями и государством в целом за жизнь и здоровье подчиненных военнослужащих.

Руководство Министерства обороны скрывать ничего не собирается. Родители и родственники солдата после случившегося сразу же посетили воинскую часть, ознакомились с условиями быта и своими глазами увидели обстановку в подразделении, где проходил службу их сын", - заверил генерал-майор.

Серик Бурамбаев также обратил внимание на следующие обстоятельства.

Первое. Алибек Калбай прибыл 18 апреля служить в воинскую часть 30212, которая является учебным центром Сухопутных войск. Оттуда солдаты по истечении 6 месяцев, освоив воинскую специальность и получив первичные азы воинского мастерства, распределяются по другим соединениям и частям Вооруженных сил.

Второе. Министр обороны принял решение, чтобы тело погибшего солдата доставили к месту проживания родителей в Мангистаускую область (поселок Шапагат) его командиры. Это начальник учебного центра, начальник военной школы, командиры роты и взвода.

Третье. Следствием по делу о гибели военнослужащего занимаются военно-следственные органы МВД, которые независимы в своей деятельности и никак не подотчетны Министерству обороны. Это к вопросу о беспристрастности и максимальной объективности расследования.

Четвертое. Разобраться, найти и привлечь к ответственности виновных, если таковые будут установлены, - это дело чести.

"Подчеркну, что если подтвердится версия о каких-либо противоправных действиях, то понесут ответственность не только виновные лица, но и командиры, допустившие это", - заверил начальник департамента воспитательной и идеологической работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966650-minoborony-kazahstana-o-smerti-soldata-srochnika-my-skryvat-nichego-ne-sobiraemsya/