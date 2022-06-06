"Пенсионеры самые активные": интервьюеры экзитпола о голосующих казахстанцах

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Возле участков референдума проголосовавших казахстанцев опрашивают интервьюеры экзитпола. Они рассказали о том, кто приходит на участки для голосования и как составляется социальный портрет голосующих.

Интервьюеры exit poll в Алматы отметили, что с семи утра первыми приходили пожилые люди от 80 лет и старше, передает телеканал "Хабар 24".

"Вот, сейчас идут пенсионеры. Вообще у нас, наверное, пенсионеры самые активные. Многие семьями приходят: муж с женой, с детьми приходят. Все очень организованно, погода сегодня прекрасная, тоже способствует.

Наша задача – провести короткий опрос. То есть, мы анонимно, строго конфиденциально, задаем всего три вопроса: "за" или "против" поправок отдали свой голос, возраст и национальность. То есть, тем самым мы хотим увидеть социально-демографический портрет активности той или иной группы людей", – рассказала интервьюер экзитпола Гульмира Абулхаирова.

Тем не менее отмечается, что после обеда активизировалась и молодежь.

Интервьюер Шернияз Нурланкул сообщил, что по регламенту опрашивается каждый шестой человек.

"Моя задача – опросить на выходе. Их нужно поджидать и опрашивать каждого шестого человека по регламенту. У нас есть своя квота и свой норматив на каждые два часа. И каждые два часа мы отправляем отчет супервайзеру по городу. Так по республике собирается общая статистика, и потом, ближе к вечеру, выставляется обобщенная статистика по всей республике", – сообщил он.

Напомним, что на референдуме в Казахстане проголосовали 8 млн человек.

Также сообщалось, что в Москве казахстанцы выстроились в очередь, чтобы проголосовать по поправкам в Конституцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972665-pensionery-samye-aktivnye-intervyuery-ekzitpola-o-golosuyuschih-kazahstantsah/