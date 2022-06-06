Шульман о референдуме в Казахстане: Скандалов, арестов и задержаний не было – это хорошо

Екатерина Шульман. Фото: facebook.com/Ekaterina.Schulmann

Российский политолог Екатерина Шульман, которая сейчас находится в Германии, прокомментировала прошедший в Казахстане референдум – она оценила отсутствие заметных скандалов, массовых мероприятий и арестов в ходе голосования в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Шульман появилась онлайн в эфире марафона, который весь день сегодня является информационным сопровождением референдума и вещает из Казмедиа центра в Нур-Султане – к эфиру политолог подключилась из Берлина.

"Это некоторый экзамен и для электоральной, и для административной системы в целом – может ли она провести референдум без срывов, без ярко выраженных скандалов, показать необходимый результат, и не будет ли каких-то протестов после этого результата.

Все три этапа в равной степени имеют значение. Пока мы видим первые два: сам ход референдума и предварительная агитация с некоторыми даже возможностями высказываться против, без заметных скандалов, массовых мероприятий, которые были разогнаны, или арестов и задержаний. Это тоже хорошо", – прокомментировала спикер.

Екатерина Шульман в эфире марафона, посвященного референдуму. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Шульман добавила, что назвать референдум полностью свободным у нее "не поворачивается язык", но место для возражения в нем все же было.

Явку на референдум политолог оценила как "не сверхвысокую".

"Только что была объявлена явка. Явка не сверхвысокая, но приличная, обеспечивающая должный уровень легитимности. Конечно, обращает на себя внимание низкая явка в Нур-Султане и сверхнизкая в Алматы, и в целом более высокая явка в сельских и южных районах.

Это по российскому опыту знакомая картина. Это не всегда, не обязательно говорит о фальсификациях, это говорит часто о несколько ином типе политической культуры. Люди приходят на голосование, как на праздник, семьями. Это в большей степени характерно в малых городах, чем в больших", – добавила Шульман.

Напомним, что после закрытия участков в ЦКР сообщили о явке на референдум более 8 млн граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1972675-shulman-o-referendume-v-kazahstane-skandalov-arestov-i-zaderzhaniy-ne-bylo-eto-horosho/