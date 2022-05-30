Вагоны с сахаром доставят в ближайшие дни в регионы Казахстана

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В пути находятся 152 вагона с сахаром, которые в ближайшие дни прибудут в регионы Казахстана. Местным властям порекомендовали обеспечить оперативный прием и распределение продукта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Отмечается, что с 28 мая АО "НК "КТЖ" установлен особый контроль пропуска вагонов для бесперебойной поставки стратегического товара в области. Таким образом Министерством сельского хозяйства Казахстана совместно с АО "НК "КТЖ" решен вопрос беспрепятственной поставки сахара и сахара-сырца в регионы страны.

"В настоящее время по территории Казахстана железнодорожным транспортом перемещаются 152 вагонов с сахаром. Помимо этого, железной дорогой доставляются 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенным для переработки", – говорится в сообщении министерства.

Акиматам областей порекомендовали обеспечить оперативный прием и распределение поставляемого сахара.

В ведомстве добавили, что казахстанские заводы производят сахара из тростникового сахара-сырца, поставляемого из третьих стран в рамках тарифной льготы.

"Производство сахара на отечественных заводах не прекращается, осуществляется его бесперебойная поставка в регионы, запасы продукта постоянно пополняются", – отметили в пресс-службе Минсельхоза.

Подчеркивается, что вопрос обеспечения страны сахаром находится на постоянном контроле правительства.

Напомним, что недавно на дефицит и резкое подорожание сахара пожаловались жители Нур-Султана. В продуктовых магазинах столицы сахар-песок стал стоить 800 тенге.

Ранее сообщалось, что в Уральске сахар резко взлетел в цене и исчез с полок магазинов, а до этого о подобной проблеме заявляли жители Карагандинской области.

Тем не менее в пятницу, 27 мая, в Министерстве сельского хозяйства Казахстана заявили о том, что на сегодняшний день в стране нет дефицита сахара, а его производство осуществляется бесперебойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971648-vagony-s-saharom-dostavyat-v-blizhayshie-dni-v-regiony-kazahstana/