"Программа рассчитана на 30 лет": в МИИР озвучили сроки льготного автокредитования

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Заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков рассказал, как долго будет действовать программа по льготному автокредитования населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Сапарбеков отметил, что программа автокредита под 4% годовых долгосрочная.

"Программа не однодневная, это нужно понимать: она рассчитана на 30 лет, и в течение этого времени люди могут претендовать на участие в данной программе», - добавил он.

Тем не менее, по его словам, наличие места в очереди не означает факта одобрения заявки.

"Того факта, что вы имеете очередь, что имеете счет на оплату, мало, нужно еще соответствовать критериям банка по обеспечению, по залогу и подобным вещам. По-моему, у банка есть требование: порядка полугода вы должны подтверждать свой стабильный доход, то есть такие вещи люди, которые претендуют на кредитование, тоже должны учитывать, чтобы не питали дополнительные ожидания в плане того, что встали в очередь и массово пошли получать этот кредит", - заявил спикер.

Могут, по его словам, не одобрить кредит и тем, кто уже имеет несколько действующих кредитов.

При этом в МИИР ожидают, что смогут дать возможность приобрести автомобили всем желающим.

"У нас производство растет, мы наблюдаем тенденцию роста. Примерно, по прогнозам, мы ожидаем, что удовлетворим потребность всего населения в авто", - резюмировал Сапарбеков.

Ранее в АКАБ объяснили, как именно можно купить автомобиль под 4% годовых. На сегодня в программе льготного автокредитования участвуют четыре банка.

Отметим, первый день приема заявок спровоцировал очереди в автосалонах, в связи с чем в АКАБ обратились к казахстанцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969470-programma-rasschitana-na-30-let-v-miir-ozvuchili-sroki-lgotnogo-avtokreditovaniya/