Как купить авто по программе льготного автокредитования, объяснили в АКАБ

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Вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева на пресс-брифинге озвучила процедуру получения автокредита под четыре процента годовых, передает корреспондент NUR.KZ.

По ее словам, желающему купить авто нужно будет прийти в автосалон.

"Сначала потребитель приходит в любой автосалон Казахстана. Если будет там та машина, которую он хочет купить, он может сразу забрать ее, то есть попросить счет на оплату с указанием стоимости авто и пойти в банк, подать заявку на льготное автокредитование.

Если в наличии авто нет, то тогда его записывают в электронную очередь по всей стране, она прозрачная. Когда приходит авто, покупателю дают счет на оплату, и он идет с ним в банк и подает заявку на льготное автокредитование", - пояснила она.

Тем не менее, по словам Макашевой, необходимо помнить, что банки могут отказать в кредитовании.

"Если потребитель забронировал авто, пришел в банк, подал заявку и ему не одобрили по каким-то причинам, потому что у каждого банка есть правила и процедуры, по которым они оценивают платежеспособность клиента, если клиенту не одобрили заявку, то он не может участвовать в программе льготного автокредитования", - заявила спикер.

Между тем, по ее словам, в программе фонда "Развития промышленности" участвуют несколько банков, и потребитель со счетом на оплату может подать заявку во все банки сразу.

"Если в одном не одобрили, он может попробовать в другом банке. В целом машин будет достаточно в рамках льготного автокредитования в салонах Казахстана. Ежемесячное производство - больше чем 7 тысяч авто.

Наши производители говорят, что рост (производства - прим. ред.) составит более 20% по отношению к прошлому году. Ожидается, что производители произведут более 100 тысяч авто", - резюмировала Макашева.

Напомним, что программу льготного автокредитования запустили в Казахстане сегодня, 16 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1969449-kto-iz-kazahstantsev-ne-smozhet-uchastvovat-v-programme-lgotnogo-avtokreditovaniya/