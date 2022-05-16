Какие банки начнут принимать заявки по льготному автокредитованию

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Заместитель председателя правления АО "Фонд развития промышленности" Ринат Гаппаров на пресс-конференции рассказал, получили ли банки деньги на автокредитование под 4% годовых, передает корреспондент NUR.KZ.

Ринат Гаппаров сообщил, что к этому часу корпоративные процедуры продолжаются. Программа реализуется через банки второго уровня "Евразийский банк", "Банк ЦентрКредит", Halyk Bank и ForteBank.

"Дополнительно банки находятся на рассмотрении. Как только распределим деньги, разместим на нашем сайте по каждому банку. Процедуры завершаются, деньги банки получат в ближайшее время", - добавил он.

При этом спикер подчеркнул, что сейчас в программе участвуют четыре банка.

"На текущий момент одобрено четыре банка, но корпоративные процедуры продолжаются, сумму лимитов мы озвучить не можем. На текущий момент по "Банк ЦентрКредит" эти процедуры завершаются, БЦК получит в ближайшее время, и после обеда этот банк может начать прием заявок, первоначальная заявка банка - 20 млрд тенге", - резюмировал спикер.

Позже Гаппаров сообщил, что у каждого банка есть свой лимит, который будет определяться уполномоченным органом.

"Банки будут получать эти деньги. Сейчас у нас в фонде проходят корпоративные процедуры, заключаются соглашения с банками. Первое соглашение будет заключено сегодня с "Банком ЦентрКредит" - он первым начнет принимать заявки сегодня.

Остальные банки - мы корпоративные процедуры, я думаю, завершим до конца недели. Из озвученных четырех банков оставшиеся три банка, мы планируем, что тоже получат эти средства", - пояснил спикер.

Напомним, что льготное автокредитование запустили в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1969441-kakie-banki-nachnut-prinimat-zayavki-po-lgotnomu-avtokreditovaniyu/