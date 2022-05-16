"Автомобили в наличии будут": в АКАБ прокомментировали очереди в автосалонах

Иллюстративное фото: nd3000/Getty Images

Вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева на пресс-брифинге высказалась о возможном дефиците авто по программе автокредитования под 4% годовых, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они сообщили, что казахстанцы с утра выстраиваются в очереди в автосалонах, так как ранее вице-премьер-министр Роман Скляр заявил, что прием заявок по программе начнется с 16 мая.

В этой связи представители СМИ поинтересовались, хватит ли в стране автомобилей для всех желающих.

"На самом деле, да. В автосалонах автомобили есть. В прошлом году наши два производителя Hyundai Trans Kazakhstan и "СарыаркаАвтоПром" произвели в общей сложности порядка 90 тыс. единиц. В этом году прогноз производства составляет порядка 20% роста.

Мы предполагаем, что до конца года во всех автосалонах Казахстана по всем городам автомобили в наличии будут", - заявила в ответ Анар Макашева.

Спикер отметила, что те автомобили, которые ежемесячно поступают в автосалоны, будут распределяться среди потребителей, стоящих в очереди.

Напомним, ранее вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева озвучила процедуру получения автокредита под 4% годовых.

Также стало известно, какие банки начнут принимать заявки по льготному автокредитованию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1969456-avtomobili-v-nalichii-budut-v-akab-prokommentirovali-ocheredi-v-avtosalonah/