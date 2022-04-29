Читатели NUR.KZ поддержали предложение переименовать аэропорт Алматы в честь Кунаева
В минувшую среду мажилисмен Ерлан Смайлов на пленарном заседании палаты выступил с поддержкой предложения о том, чтобы присвоить международному аэропорту Алматы имя Динмухамеда Кунаева. Мы провели опрос в Telegram-канале NUR.KZ, чтобы узнать, как к этому предложению относятся казахстанцы.
Мы предложили читателям NUR.KZ принять участие в опросе, опубликованном в нашем Telegram-канале.
Голоса пользователей расположились следующим образом. Большинство - 58% - проголосовавших высказались за переименование аэропорта.
Еще 22% проголосовавших - против присвоения воздушной гавани мегаполиса имени Динмухамеда Кунаева.
19% от общего количества респондентов воздержались от той или иной точки зрения, нажав кнопку "мне все равно".
Напомним, что 16 марта во время своего послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности поддержать переименование города Капшагай в Кунаев.
Позже на заседании постоянной комиссии Капшагайского городского маслихата депутаты поддержали предложение о переименовании Капшагая.
Также 29 марта Республиканская ономастическая комиссия одобрила переименование города Капшагай в город Кунаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967207-chitateli-nurkz-podderzhali-predlozhenie-pereimenovat-aeroport-almaty-v-chest-kunaeva/