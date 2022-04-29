Читатели NUR.KZ поддержали предложение переименовать аэропорт Алматы в честь Кунаева

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

В минувшую среду мажилисмен Ерлан Смайлов на пленарном заседании палаты выступил с поддержкой предложения о том, чтобы присвоить международному аэропорту Алматы имя Динмухамеда Кунаева. Мы провели опрос в Telegram-канале NUR.KZ, чтобы узнать, как к этому предложению относятся казахстанцы.

Мы предложили читателям NUR.KZ принять участие в опросе, опубликованном в нашем Telegram-канале.

Голоса пользователей расположились следующим образом. Большинство - 58% - проголосовавших высказались за переименование аэропорта.

Еще 22% проголосовавших - против присвоения воздушной гавани мегаполиса имени Динмухамеда Кунаева.

19% от общего количества респондентов воздержались от той или иной точки зрения, нажав кнопку "мне все равно".

Напомним, что 16 марта во время своего послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности поддержать переименование города Капшагай в Кунаев.

Позже на заседании постоянной комиссии Капшагайского городского маслихата депутаты поддержали предложение о переименовании Капшагая.

Также 29 марта Республиканская ономастическая комиссия одобрила переименование города Капшагай в город Кунаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967207-chitateli-nurkz-podderzhali-predlozhenie-pereimenovat-aeroport-almaty-v-chest-kunaeva/