Депутат предложил переименовать аэропорт Алматы в честь Кунаева

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Мажилисмен Ерлан Смайлов на пленарном заседании палаты выступил с поддержкой предложения о том, чтобы присвоить международному аэропорту Алматы имя Динмухамеда Кунаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Свое предложение он озвучил в депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра.

"В поддержку инициативы жителей Алматы, в продолжение инициативы главы государства о переименовании города Капчагай, предлагаем присвоить международному аэропорту Алматы имя Динмухамеда Ахметовича Кунаева", – сказал он.

Напомним, что 16 марта во время своего послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности поддержать переименование города Капшагай в Кунаев.

Позже на заседании постоянной комиссии Капшагайского городского маслихата депутаты поддержали предложение о переименовании Капшагая.

Также 29 марта Республиканская ономастическая комиссия одобрила переименование города Капшагай в город Кунаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967044-deputat-predlozhil-pereimenovat-aeroport-almaty-v-chest-kunaeva/