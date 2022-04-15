Праздничный салют в честь Дня Победы отменили в Нур-Султане

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Салюта в честь Дня Победы не будет в Нур-Султане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата. Тем не менее, на майские праздники запланированы несколько десятков мероприятий.

По сообщению Управления культуры города, проведение салюта в честь 9 мая не планируется.

Тем не менее, на майские праздники в Нур-Султане, по данным акимата, запланировано свыше 40 мероприятий. В том числе, мероприятия крупного масштаба, которые будут проходить 9 мая:

церемония возложения "Гирлянды славы";

возложение цветов у памятников участникам Великой Отечественной Войны в Нур-Султане;

концерт-спектакль "Майдан хаттары", который будет проходить во Дворце Мира и Согласия;

концерт "По дорогам войны", который будет проходить в концертном зале Дворца "Жастар";

цирковая программа, посвященная Дню Победы.

По информации Управления физической культуры и спорта Нур-Султана, 9 мая в честь Дня Победы пройдет традиционная ежегодная легкоатлетическая эстафета среди учащихся общеобразовательных школ, студентов СУЗов и ВУЗов, посвященная "Дню Победы" в ВОВ".

Эстафета начнется в 10.00 у памятника Алии Молдагуловой и пройдет по улице Победы.

Данные мероприятия будут проходить в офлайн-формате, с учетом соблюдения требований всех санитарно-эпидемиологических норм и правил, отметили в ведомстве.

Акцию "Жаужүрек полк" ("Бессмертный полк") в этом году планируется провести в онлайн-формате на единой информационной платформе "Жаужүрек полк" с аккаунтами в популярных социальных сетях.

"Здесь будет формироваться единый банк данных об участниках акции, а также архивная информация и исторические справки о казахстанских участниках и ветеранах войны. Сервис платформы позволит каждому желающему оставить необходимые данные о своих родственниках и использовать их при проведении акций в течение последующих лет", - уточнили в ведомстве.

Напомним, проведение парада в 2022 году, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Казахстана и Дню победы в Великой Отечественной войне, в этом году не планируется.

Как позже объяснили в Минобороны, парад был отменен из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965293-prazdnichnyy-salyut-v-chest-dnya-pobedy-otmenili-v-nur-sulatane/