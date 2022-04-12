Пройдет ли в Казахстане парад в честь 30-летия Вооруженных сил, рассказали в Минобороны

Казахстанские военные. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В 2022 году Вооруженным силам Республики Казахстан исполняется 30 лет – парада в честь этого события проводить не планируется. Тем не менее, запланирован ряд других военно-патриотических мероприятий.

Официальный комментарий ведомства опубликовало издание Sputnik Казахстан.

"Сообщаем, что проведение парада в 2022 году, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Казахстана и Дню победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется", – говорится в ответе Минобороны.

При этом в ведомстве отметили, что разработан план по подготовке и проведению празднования 30-летия создания Вооруженных сил республики.

Согласно этому плану, в Казахстане пройдут различные военно-патриотические мероприятия, которые будут направлены на повышение имиджа и престижа воинской службы – уроки мужества, дни открытых дверей и праздничные концерты.

Также предусмотрен блок мероприятий по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов Вооруженных сил Казахстана.

"Всего планом предусмотрено 46 мероприятий для проведения во всех регионах страны", – добавили в министерстве.

Напомним, что в последний раз мощь казахстанской армии демонстрировали в 2018 году. В 2019 году проведение парада заменили масштабными учениями "Айбалта 2019", которые прошли на полигоне "Каратал". А вот в 2020 и в 2021 годах парад в честь 7 мая был отменен из-за пандемии коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964714-proydet-li-v-kazahstane-parad-v-chest-30-letiya-vooruzhennyh-sil-rasskazali-v-minoborony/