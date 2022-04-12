Передвижение военной техники в Алматы объяснили в Минобороны

Военная техника. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В Министерстве обороны РК заявили, что движение военной техники в Алматы связано с проведением мероприятий по боевой подготовке. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

"Передвижение военной техники в городе Алматы связано с проведением мероприятий боевой подготовки в Вооруженных силах страны", – говорится в сообщении.

Также в Министерстве обороны напомнили, что в настоящее время на территории Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей, а также в Алматы и Шымкенте проходит комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение "Батыл Тойтарыс – 2022".

Ранее сообщалось, что в рамках учений в Мангистауской области на аэродромный участок автодороги Жанаозен – Бейнеу приземлились военно-транспортные самолеты со служащими спецподразделений на борту.

Минобороны Казахстана уже предупреждало граждан о переброске военной техники на полигоны для проведения тактических учений и стрельбы.

Позже в ведомстве высказались о передвижении военной техники на территориях Мангистауской и Алматинской областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964712-peredvizhenie-voennoy-tehniki-v-almaty-obyasnili-v-minoborony/