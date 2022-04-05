Передвижение военной техники в Мангистау объяснили в Минобороны

Фото: Минобороны РК

Передвижение военной техники в Мангистауской области объяснили в Министерстве обороны Казахстана. В ведомстве отметили, что в стране продолжается контрольная проверка войск по завершении зимнего периода обучения, передает корреспондент NUR.KZ.

В пресс-службе Минобороны РК сообщили, что подразделения в течение апреля совершат переброску на боевой технике своим ходом и железнодорожным транспортом на полигоны, где выполнят практические учебно-боевые задачи.

"Войска регионального командования "Запад" в рамках контрольной проверки осуществляют переброску сил и средств на полигоны в Мангистауской области", - пояснили в ведомстве.

Фото: Минобороны РК

Здесь добавили, что на полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы, в том числе и в ночных условиях, а также оценят слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи и т.д.

Фото: Минобороны РК

Проверке подвергнутся все соединения и части Вооруженных сил, а также органы военного управления.

"Передвижение военной техники, перемещение личного состава связано с процессом боевой подготовки войск. Мероприятия боевой учебы проводятся в плановом порядке", - отметили в Министерстве обороны.

Напомним, ранее ведомство уже предупреждало казахстанцев о передвижении боевой техники по стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963516-peredvizhenie-voennoy-tehniki-v-mangistau-obyasnili-v-minoborony/