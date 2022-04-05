О передвижении боевой техники по Казахстану предупредили в Минобороны

Фото: официальный сайт Министерства обороны Казахстана

Министерство обороны Казахстана предупредило граждан о переброске военной техники на полигоны – там, как сообщили в МО, будут проведены тактические учения и стрельбы. В этом году в рамках реализации поручения президента по кардинальному повышению боеготовности армии мероприятие проходит в новом формате, сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что проверка войск проводится по завершении зимнего периода обучения.

Согласно плану Генштаба, соединения и воинские части подняты по учебной тревоге.

Фото: официальный сайт Министерства обороны Казахстана

Подразделения совершают переброску на боевой технике своим ходом, железнодорожным транспортом на полигоны, где выполнят практические учебно-боевые задачи.

Фото: официальный сайт Министерства обороны Казахстана

На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы, в том числе и в ночных условиях. Будут оценены слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученность военнослужащих, а также умения командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями.

"Проверке подвергнутся все соединения и части Вооруженных сил, а также органы военного управления", – подчеркнули в Минобороны.

Фото: официальный сайт Министерства обороны Казахстана

Ранее в Минобороны РК объяснили причины нахождения российской военной техники и военных на территории Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963473-o-peredvizhenii-boevoy-tehniki-po-kazahstanu-predupredili-v-minoborony/