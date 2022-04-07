Военная авиация приземлилась на трассу Жанаозен – Бейнеу (фото, видео)

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В Мангистауской области, на аэродромный участок автодороги Жанаозен – Бейнеу приземлились военно-транспортные самолеты со служащими спецподразделений на борту, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Переброску войск организовали в рамках комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения "Батыл Тойтарыс – 2022".

"Два самолета С-295 Военно-воздушных сил с военнослужащими специальных подразделений на борту совершили посадку на аэродромный участок автомобильной дороги Жанаозен – Бейнеу.

После приземления личный состав на боевой технике направился к местам выполнения учебно-боевых задач", – сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Отмечается, что такое использование дорожной инфраструктуры в качестве запасных аэродромов позволяет обеспечить мобильность Вооруженных сил и задействовать военную авиацию на удалении от специально оборудованных взлетно-посадочных полос.

На днях Минобороны Казахстана предупредило граждан о переброске военной техники на полигоны – там планировалось провести тактические учения и стрельбы. Позже в ведомстве высказались о передвижении военной техники на территориях Мангистауской и Алматинской областей.

На прошлой неделе в МО РК прокомментировали кадры с перемещением российской военной техники в Костанайской области. Как оказалось, колонна ВС РФ перемещалась из Байконура в пункты постоянной дислокации на территории России. Российские военные занимались поисками капсулы с космонавтами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964038-voennaya-aviatsiya-prizemlilas-na-trassu-zhanaozen-beyneu-foto/