"Под прикрытием вертолетов": казахстанцев предупредили о передвижении военной техники ночью

Перемещение техники. Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

В воинских частях Десантно-штурмовых войск проводится контрольная проверка. Мероприятия проходят в рамках реализации поручений президента по кардинальному повышению боеспособности Вооруженных сил Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Десантникам предстоит совершить многокилометровые марши на полигоны.

Отмечается, что личный состав воинских частей Алматинского и Талдыкорганского гарнизонов будет направлен на полигон "Илийский", Капшагайского гарнизона – на полигон "Шошкала".

Передвижение войск на военной технике будет осуществляться в ночное время под прикрытием вертолетов армейской авиации и соблюдением мер оперативной маскировки.

Как подчеркнули в военном ведомстве, совершение марша позволит объективно оценить техническое состояние боевой и специальной техники, а также уровень подготовки механиков-водителей.

Командный состав соединений воинских частей Десантно-штурмовых войск получит опыт управления подразделениями в ходе передвижения, организации разведки, комендантской службы, преодоления барьерных рубежей и всестороннего обеспечения марша.

Перемещение техники. Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

По прибытии в условные районы боевого применения военнослужащим Десантно-штурмовых войск предстоит выполнить учебно-боевые задачи в различных видах боевых действий.

Содержание задач до подразделений доведут непосредственно перед их выполнением, что позволит оценить готовность командиров к самостоятельному принятию решений.

Главная цель контрольной проверки – оценить готовность военнослужащих к действиям в различных условиях боевой обстановки, степень обученности и слаженности подразделений Десантно-штурмовых войск.

В Минобороны отметили, что в апреле текущего года контрольная проверка в ВС РК проводится в новом формате.

Поясняется, что соединения и части совершают выход на полигоны, где выполнят учебно-боевые задачи. По результатам проверки подразделения получат оценку их боеготовности.

Напомним, что недавно Министерство обороны Казахстана предупредило граждан о переброске военной техники на полигоны – там, как сообщили в МО, будут проведены тактические учения и стрельбы. Позже в ведомстве высказались о передвижении военной техники на территории Мангистау.

На прошлой неделе в МО РК прокомментировали кадры с перемещением российской военной техники в Костанайской области. Как оказалось, колонна ВС РФ перемещалась из Байконура в пункты постоянной дислокации на территории России. Российские военные занимались поисками капсулы с космонавтами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963759-pod-prikrytiem-vertoletov-kazahstantsev-predupredili-o-peredvizhenii-voennoy-tehniki-nochyu/