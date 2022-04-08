Акимат Алматинской области ответил на информацию о переезде в здание казино

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В социальных сетях появились слухи о том, что акимат Алматинской области якобы переедет в здание одного из казино в Капшагае. На них отреагировали в акимате региона, передает Sputnik Казахстан.

"Это фейк. Пока все на уровне слухов. Создана рабочая комиссия и осматривает различные помещения в городе. Вопрос о здании остается открытым", - прокомментировал пресс-секретарь акима Алматинской области Руслан Сарсеев.

Напомним, на совместном заседании палат парламента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Алматинскую область разделят на две - Алматинскую (с центром в Капшагае) и Жетысускую (с центром в Талдыкоргане).

Также глава государства предложил переименовать Капшагай в Кунаев. Идею поддержали в городском маслихате и Республиканской ономастической комиссии.

Ранее аким Алматинской области Канат Бозумбаев рассказал, как разделят регион.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964165-akimat-almatinskoy-oblasti-otvetil-na-informatsiyu-o-pereezde-v-zdanie-kazino/