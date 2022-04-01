Канат Бозумбаев рассказал, как разделят Алматинскую область

Канат Бозумбаев. Фото: gov.kz

Аким Канат Бозумбаев на заседании областного маслихата сообщил, что на данный момент проводится работа по разделению Алматинской области на две - Жетысускую и Алматинскую, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил глава региона, объединение Алматинской и Талдыкорганской областей в нынешних границах произошло в 1997 году с центром в Алматы, а в апреле 2001 года областной центр был перемещен в Талдыкорган.

Территория области составляет 223,6 тыс. кв. км, численность населения на начало 2022 года - 2 млн 108 тыс. человек.

В состав региона входит 17 районов и 3 города областного значения, 742 населенных пункта.

"Разделение Алматинской области производится не из-за того, что она исчерпала свои возможности по обеспечению дальнейшего социально-экономического роста, а для решения вопросов государственной важности, то есть развития Алматинской агломерации, где проживает свыше 1 млн жителей", - подчеркнул Канат Бозумбаев.

Он добавил, что из них 170 тысяч человек живут в необустроенных дачных массивах, находящихся в пригороде Алматы. Из Талдыкоргана, отдаленно, решать возникающие вопросы непросто.

"Разделение Алматинской области на Жетысу с административным центром в Талдыкоргане и Алматинскую - с административным центром в Капшагае, придадут мощный импульс развитию двух регионов.

На территории создаваемой области Жетысу будут находиться 8 районов и 2 города с 352 населенными пунктами, на территории Алматинской области - 9 районов и 1 город, в составе которых 380 населенных пунктов", - сообщил аким.

В настоящее время создана рабочая комиссия, разработана схематическая карта с указанием на ней новых границ административно-территориальных единиц, ведется разработка нового генерального плана и проекта детальной планировки Капшагая.

"Подготовлен проект постановления Правительства РК об изменении границы Алматинской области путем исключения из ее территории земель области Жетысу", - рассказал Канат Бозумбаев.

В Министерство национальной экономики направлено предложение с обоснованием необходимости увеличения лимита штатной численности и предлагаемой структуре местных исполнительных органов в связи с образованием области Жетысу (дополнительно 448 единиц).

Также, отметил глава региона, имеется ряд проблемных вопросов с финансированием затрат, вытекающих в связи с переездом.

Поскольку администрация области Жетысу остается в городе Талдыкорган, то дополнительные расходы будут связаны с обустройством Алматинской области, администрация которой будет находиться в Капшагае.

Напомним, в середине марта на совместном заседании палат парламента президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Алматинскую область разделят на две - Жетысускую (с центром в Талдыкоргане) и Алматинскую (с центром в Капшагае).

Также стало известно о возможном переименовании Капшагая в Конаев.

Ранее аким Алматинской области Канат Бозумбаев прокомментировал разделение региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963106-kanat-bozumbaev-rasskazal-kak-razdelyat-almatinskuyu-oblast/