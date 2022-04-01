Аймагамбетов: У выпускников будет две попытки поступить на грант

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагаметов опубликовал на своей официальной странице в Facebook традиционное обращение к выпускникам 2022 года.

"Дорогие выпускники!

Уже через два месяца вы завершите обучение в школе, и в вашей жизни начнется новый этап.

Вы будете принимать более самостоятельные, ответственные и судьбоносные решения, используя знания, навыки и советы, которыми с вами заботливо делились учителя и родители.

Одним из первых серьезных экзаменов станет сдача ЕНТ. Со всей ответственностью скажу, ЕНТ - один из самых легких экзаменов в жизни" - написал Аймагамбетов.

Для этого, по словам министра, были приняты некоторые дополнительные меры:

ЕНТ переведено в электронный формат, процедура сделана максимально честной. Установленные камеры, система прокторинга и трансляция необходимы для справедливых результатов;

ЕНТ проходит четыре раза в год. Это дает сразу несколько возможностей поступить в вузы;

Созданы специальные условия для детей с особыми потребностями;

Калькуляторами разрешено пользоваться на постоянной основе;

Абитуриенты получат не только информацию о баллах на ЕНТ, но и тематический анализ результатов по каждому предмету. Это позволит проанализировать слабые стороны и подтянуть знания тестируемых;

Благодаря поддержке президента в этом году выделено на 15 тысяч больше грантов, на 15% увеличат размер стипендии.

Также министр написал, что видит тысячи "тэгов" от выпускников в соцсетях с просьбами дать возможность сдавать ЕНТ для поступления на грант не один, а два раза.

"При принятии решений для нас главный приоритет - интересы школьников. Поэтому и в этот раз мы приняли решение в вашу пользу, и у вас будут две попытки сдать ЕНТ и поступить на грант. Это снизит эмоциональную нагрузку и напряжение.

Желаю достойно сдать ЕНТ, проявить выдержку, набрать высокие баллы и получить грант", - пожелал Аймагамбетов.

В конце министр пожелал удачи всем абитуриентам и призвал их верить в себя и свои силы.

"Дорогие выпускники!

Вам предоставлена уникальная возможность строить Новый Казахстан. Уверен, что ваши идеи, цели и стремления обязательно найдут воплощение в развитии нашей страны. Знайте, что, несмотря на непредсказуемость будущего, высокопрофессиональные кадры востребованы всегда.

Можно работать железнодорожником и стать мировой звездой. И все благодаря труду, стремлению и увлечению любимым делом. Верьте в себя и в свои силы и не останавливайтесь на пути к знаниям.

Не растрачивайте время впустую. Конвертируйте время в новые знания и навыки. И помните – какие бы трудности ни возникали на вашем жизненном пути, все они преодолимы", - резюмировал Аймагамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963169-aymagambetov-u-vypusknikov-budet-dve-popytki-postupit-na-grant/