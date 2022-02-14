Правила проведения ЕНТ изменились в Казахстане

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Новые правила проведения ЕНТ представили в МОН. Вместе с тем сегодня началось январское тестирование абитуриентов, которое ранее было перенесено из-за введения режима ЧП в стране, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Указывается, что изначально тестирование планировалось провести с 10 января по 10 февраля, однако сроки перенесли, и теперь оно началось сегодня. По мере необходимости были введены дополнительные дни тестирования.

В МОН отметили, что в этом году был введен ряд новшеств, которые нужны как для создания комфортных условий абитуриентам, так и для усиления прозрачности процесса тестирования.

К примеру, на рабочем месте тестируемого будет установлена дополнительная фронтальная веб-камера для записи звука и фиксации движений. Эта камера позволит провести идентификацию личности поступающего и исключить подмену лиц во время ЕНТ, а также контролировать ход сдачи экзамена и обеспечить прозрачность тестирования.

Директор Наццентра тестирования МОН РК Руслан Емельбаев отметил, что выпускникам с особыми потребностями в этом году предоставят дополнительное время: все абитуриенты с нарушением зрения, слуха и функций опорно-двигательного аппарата получат 40 дополнительных минут на выполнение заданий.

Кроме того, пересмотрено содержание заданий для особенных абитуриентов. Для них разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем. Такие изменения, по задумке, должны существенно облегчить сдачу ЕНТ претендентам с особыми потребностями.

Количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор. Число тестовых заданий – 120. Из них по истории Казахстана – 15, по математической грамотности – 15, по грамотности чтения – 20, и по 35 заданий по двум профильным предметам.

Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Максимальное количество баллов – 140.

При запуске на ЕНТ используются металлоискатели ручного и рамочного типа как для безопасности абитуриентов, так и для пресечения нарушения правил и проноса запрещенных предметов (телефоны, шпаргалки и прочее).

В случае обнаружения запрещенных предметов тестирование будет автоматически прекращено.

Также при проведении тестирования используются устройства, подавляющие сигналы мобильной и радиоэлектронной связи в зависимости от площади аудитории (компьютерного класса) и видеонаблюдения.

После завершения ЕНТ до конца года будет проводиться анализ видеозаписей. Если на них обнаружат факты использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты поступающего будут аннулированы.

Отмечается, что по итогам январского ЕНТ возможно обучение на платной основе. Претендовать на гранты выпускники смогут на основании итогов летнего тестирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955988-pravila-provedeniya-ent-izmenilis-v-kazahstane/