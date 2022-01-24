Казахстанским студентам повысят стипендии с 1 сентября 2022 года

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В этом году снова решено повысить стипендии студентов в Казахстане. Бакалавры теперь будут получать на 20% больше, а магистранты и докторанты – на 15%, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

В прошлом году стипендии были также повышены на 20% и 15%. С 1 сентября 2021 года размер выплат бакалаврам составил 31 тыс. тенге, магистрантам – 77 тыс. тенге, а докторантам – 172 тыс. тенге.

Как отметили в МОН, так государство стремится создать дополнительный стимул для молодежи получать высшее образование.

Как сообщил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев, теперь студенты-бакалавры педагогических специальностей будут получать более 58 тыс. тенге. Все, кто обучается на других направлениях – около 37 тыс. тенге.

Стипендии магистрантов будут составлять почти 87 тыс. тенге, а обучающиеся в докторантуре смогут получать до 195 тыс. тенге.

Ранее сообщалось, что до 2025 года стипендии в Казахстане должны увеличиться в 2 раза.

Инфографика: пресс-служба МОН РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952706-kazahstanskim-studentam-povysyat-stipendii-s-1-sentyabrya-2022-goda/