Количество грантов увеличат в 2022 году в Казахстане

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Еще на 5 тысяч решили увеличить количество грантов для обучения в вузах в Казахстане, передает корреспондент NUR.КZ со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Таким образом, как отметили в МОН, общее число грантов вырастет до 61 тыс. В 2021 году государственный образовательный заказ на подготовку кадров уже был увеличен на 5 тыс. – с 51 тыс. до 56 тыс. грантов.

В МОН сообщили, что новые гранты будут выделяться на востребованные и актуальные среди студентов профессии.

Кроме того, количество образовательных грантов до 2025 года поэтапно увеличится еще на 15 тыс. - в соответствии с поручением главы государства.

В ведомстве обратили внимание, что при распределении образовательных грантов предусмотрены квоты для социально уязвимых категорий граждан.

"Таким образом, все больше выпускников казахстанских школ благодаря поддержке президента получат возможность обучаться за счет бюджета. К примеру, в прошлом году мы получили более 75 тысяч заявок. Из них грант получили более 56 тысяч абитуриентов. В этом году количество грантов достигнет 61 тыс. По поручению президента мы увеличили количество квот для детей из социально уязвимых слоев населения. То есть, дети из многодетных или неполных семей, а также те абитуриенты, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, будут иметь намного больше возможностей для получения гранта", - сообщил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952156-kolichestvo-grantov-uvelichat-v-2022-godu-v-kazahstane/