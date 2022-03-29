Репатриационный рейс из Украины. Фото: t.me/KZembassyinUKR

Эвакуация казахстанцев из Украины завершилась. В Казахстан вернулись 743 гражданина. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале посольства Казахстана в Украине.

"Посольство Республики Казахстан в Украине сообщает, что на 28 марта 2022 года из города Катовице (Польша) было совершено семь эвакуационных авиарейсов. Из Украины было эвакуировано 900 граждан Казахстана, из них 743 вернулись в Казахстан", – говорится в сообщении, опубликованном посольством.

Отмечается, что в настоящее время эвакуация граждан репатриационными рейсами завершена.

"Обращения граждан, оказавшихся в заблокированных населенных пунктах и не имевших возможность покинуть Украину указанными рейсами, будут рассматриваться в индивидуальном порядке", – добавили в посольстве.

Напомним, что первый репатриационный рейс из Украины прибыл в Алматы 28 февраля.

Позже эвакуированные казахстанцы рассказывали, как выбирались из охваченной боевыми действами страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962643-posolstvo-obyavilo-o-zavershenii-evakuatsii-kazahstantsev-iz-ukrainy/