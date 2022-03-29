Лидеры стран НАТО разошлись во мнении о необходимости переговоров с Путиным

Владимир Путин. Фото: twitter.com/kremlinrussia

Страны НАТО разошлись во мнении, будут ли полезны переговоры с Путиным. Также возникают разногласия по поводу условий мира и вопроса вооружения Украины, передает Bloomberg.

Франция и Германия выступили за диалог с Москвой, чтобы призвать их к прекращению огня и созданию гуманитарных коридоров.

Однако другие члены альянса назвали взаимодействие Парижа и Берлина с российским правительством "контрпродуктивным". Это, по их словам, может "сыграть на руку" Владимиру Путину.

В частности, скептически к диалогу с Москвой отнеслись Великобритания, Польша и другие страны Центральной и Восточной Европы, за исключением Венгрии. Они считают, что российский президент вряд ли серьезно настроен к подобным переговорам.

Дипломат одной из восточноевропейских стран заявил на саммите НАТО в Брюсселе, что те, кто будет подталкивать Украину на мирное соглашение без вывода российских войск, "служит России".

Кроме того, лидеры европейских государств выразили опасение по поводу усиленного вооружения Украины. По словам некоторых, это может подтолкнуть Путина пустить в ход ядерное оружие.

Ранее Песков назвал условие использования Россией ядерного оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962604-lidery-stran-nato-razoshlis-vo-mnenii-o-neobhodimosti-peregovorov-s-putinym/