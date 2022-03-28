Зеленский дал первое интервью российским журналистам после начала войны в Украине

Владимир Зеленский. Кадр из видео: YouTube/Meduza

Президент Украины побеседовал с главным редактором "Медузы" Иваном Колпаковым, бывшим главредом "Дождя" Михаилом Зыгарем, главредом "Дождя" Тихоном Дзядко и спецкорреспондентом газеты "Коммерсантъ" Владимиром Соловьевым.

Так как Генпрокуратура и Роскомнадзор начали проверку СМИ, которые взяли интервью у Зеленского, текст вышел только на "Медузе".

Вопрос Зеленскому также передал лауреат Нобелевской премии и главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, который не смог подключиться к беседе.

Вопрос Муратова процитировал Михаил Зыгарь.

Известно, что на российской военной технике изображены латинские буквы Z и V, которые схожи с инициалами президента Украины Владимира Зеленского.

Михаил Зыгарь: Является ли, по вашему мнению, "окончательное решение проблемы Зеленского" одной из основных целей нападения на Украину?

Зеленский ответил, что он многое слышал о попытках своего устранения. Для этого были также предприняты политические форматы, включая попытки ослабления украинского правительства и пропаганды, направленной против них.

"Они понимали [российское правительство], что центральная власть [Украины] теряется от крепкого влияния российской политики на украинскую политику. А она была, и была мощная. Они избрали другую тактику. Тактику победы в регионах", - сказал Зеленский.

Вопрос Зыгаря: Почему такие разные оценки по поводу количества погибших российских солдат? Что происходит с их телами? Есть ли у вас списки этих погибших?

Украинский президент рассказал, что ими ведутся списки российских солдат, попавших в плен, а также погибших. Списки пленных также передавались российской стороне.

"Составляются списки. Наши ребята составляли военные списки всех, кто находится в плену", - сказал он.

Вопрос Ивана Колпакова: Как с 24 февраля 2022 года изменилось ваше личное отношение к россиянам? Остались ли у вас в России люди, чье мнение для вас по-прежнему важно? Как вы считаете, удастся ли когда-нибудь украинцам и россиянам нормализовать отношения?

"Отношения после 24 февраля ухудшились очень сильно. Потеряна эмоциональная составляющая к Российской Федерации, к народу. Даже к народу. Несмотря на то, что я понимаю умом, что есть много людей, которые поддерживают Украину. И я им благодарен", - ответил Зеленский.

"Сегодня за этот месяц - глобальный, исторический, культурный - произошел раскол [украинско-российских отношений]. Это не просто война. Я считаю, что все гораздо хуже", - выразился он.

Вопрос Владимира Соловьева: О существенном прогрессе [переговоров Украины и России] мы узнаем из заявления президента Турции Эрдогана, который сказал, что обсуждаются шесть пунктов. Во-вторых, что по четырем есть прогресс. Это вступление Украины в НАТО, демилитаризация, гарантии безопасности, защиты русского языка. А по статусу Донбасса и статусу Крыма прогресса пока нет.

Можете ли вы объяснить, где действительно что-то двигается и пояснить вашу идею о референдуме. Как проводить референдум в послевоенных условиях?

"Реакция Турции несколько некорректна. Мы об этом говорили и с президентом Эрдоганом. Там есть тонкости и в переводе его заявления. И тонкости в риторике", - сказал Зеленский.

Вопрос денацификации и демилитаризации на переговорах стороны даже не обсуждают.

"Для меня это непонятные абсолютно вещи", - сказал Зеленский.

"Каждый следующий день войны поставит под вопрос вообще понимание, что такое русский язык. Сами люди не будут этого хотеть. Люди не будут хотеть читать, смотреть кино, говорить", - ответил президент Украины на вопрос о пункте защиты русского языка.

К тому же, вопрос о роли русского языка в Украине неуместен. Так как, по словам Зеленского, в стране живут более 100 национальностей. И все они говорят, как хотят.

О безъядерном статусе Украины: "Мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации. И насколько мне помнится, что они из-за этого начали войну".

Пункт о гарантиях безопасности на переговорах обсуждается и "глубоко проработан", говорит Зеленский.

Зеленский о референдуме: "Никто никогда не засчитает результаты этого референдума, если на территории страны находятся войска или вооруженные незаконные формирования или законные формирования другого государства без какого-либо фундамента юридического".

Вопрос Тихона Дзядко: Вчера была встреча в Варшаве министров обороны и министров иностранных дел Украины с Байденом. Есть ли результаты помимо политической поддержки? Известна ли позиция Байдена по поводу миротворцев НАТО в Украине, насколько это реалистично?

Зеленский ответил, что с самого начала вторжения он понимал, что существуют риски, связанные со стратегическими объектами в Украине. Это атомные электростанции и другие предприятия. Украинское правительство рассматривало вопрос о приглашении миротворцев для защиты этих объектов.

"Но мы этого не дождались. Целиком это идея Польши - вводить на территорию Украины миротворческие силы. Я пока не понимаю до конца это предложение. Нам не нужен замороженный конфликт на территории нашего государства. Я при встрече с польскими коллегами это им объяснил", - сказал он.

"Что касается встречи министров обороны и министров иностранных дел с Госсекретарем Блинкеном, конечно же, номер один вопрос был о вооружении. Детали не готов говорить. Мы настойчиво объяснили нашу позицию. Вопрос, в принципе, достаточно понятный. Вы знаете вопрос по поводу контроля в небе. Я публично и открыто об этом говорю. Он зависит от решения именно этих двух стран [Польши и США]", - говорит Зеленский.

Тихон Дзядко: Есть ли в Украине биолаборатории?

Информацию о биолабораториях Зеленский назвал анекдотом.

"Ядерного оружия у нас нет. Химических биолабораторий и химического оружия у нас нет", - повторил президент Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962344-zelenskiy-dal-pervoe-intervyu-rossiyskim-zhurnalistam-posle-nachala-voyny-v-ukraine/